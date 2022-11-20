Dünyaca ünlü şefleri ve gastronomi meraklıları bu yıl 6.kez İstanbul’da "Gastromasa’da" buluştu. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Gastromasa Gastronomi Fuarı’nda İnegöl Belediyesi de "Gastro İnegöl" standı ile yer aldı.

Dünyaca ünlü şefleri ve gastronomi meraklıları bu yıl 6.kez İstanbul’da "Gastromasa’da" buluştu. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Gastromasa Gastronomi Fuarı’nda İnegöl Belediyesi de "Gastro İnegöl" standı ile yer aldı.

İstanbul’da düzenlenen Gastromasa’da İnegöl’ün lezzetleri de, ’Gastro İnegöl’ standında misafirlere sunuldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa lezzetlerini bir arada topladığı alanda stantta İnegöl köftesi, Cerrah Kuru Fasulyesi, İnegöl çıbrıkası, Kulaca salçası, Kurşunlu yediveren çilek reçelini sergilerken, şefler ise İnegöl’ün lezzetli tariflerini meraklılarına anlatarak ikramlarda bulundu.

Görev süresi boyunca yaptığı çalışmalarla birçok yeniliğe imza atan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün asırlık lezzetlerini bir araya topladıklarını ve katılım sağlanan fuarlarda şehre yerli ve yabancı turist çekmek istediklerini söyledi. Başkan Alper Taban, "İnegöl dediğimizde akıllara çalışkan insanı ve birbirinden farklı kültürlerin bir arada harmanlaştığı güzel şehir gelir. Bizler de tüm dünyaya İnegöl’ün lezzetlerini sunmak için "Gastro İnegöl" markası oluşturduk. Bu marka içerisinde sadece İnegöl var. Fuarlarda şeflerimiz tüm dünyaya lezzetlerimizi tanıtıyor. Hem şehrimizin hem de lezzetlerimizin tanıtımı için bu fuarlar önemli. En iyi şekilde hazırlanıp güzelliklerimizi sunuyoruz. Buradaki amacımız yerli ve yabancı turistlerin İnegöl’e gelmesini sağlamak. Şehrimize çekeceğimiz her turistin esnafımıza katkısı olacak. Yani kazan kazan olmuş olacak. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fuarın da tüm katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.