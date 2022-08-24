İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde eğitim alan 3 öğrenci, iş hayatına ilk adımını attı. Bir engelli öğrenci KPSS’yi kazanarak memur olurken, 2 öğrenci ise özel sektörde iş sahibi oldu.

İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde eğitim alan 3 öğrenci, iş hayatına ilk adımını attı. Bir engelli öğrenci KPSS’yi kazanarak memur olurken, 2 öğrenci ise özel sektörde iş sahibi oldu.

İnegöl Belediyesi’nin örnek sosyal belediyecilik hizmetlerinden biri olan Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, bireylerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Engelli ailelerinin kendilerine zaman ayırabilmesi amacıyla engelli öğrencilere belirli zaman dilimlerinde bakım hizmeti sunulan merkezde, aynı zamanda engelli bireyler hayata hazırlanıyor. Burada verilen eğitimlerle uzman eğitimciler nezaretinde engelli öğrencilerin gelişimine katkı sağlanıyor.

İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde eğitim alan öğrencilere hem psikolojik destek sağlanıyor hem de hayata hazırlanmaları ve topluma karışıp entegre olabilmeleri noktasında gelişimlerine katkı sağlanıyor. Yeterliliği bulunan öğrencilere akademik eğitimlerin de verildiği merkezde, 3 öğrenci iş hayatına kazandırıldı. Yusuf Karakaya ve Yunus Korkmaz isimli engelli öğrenciler özel sektörde iş sahibi olurken, Sercan Tanrıkulu isimli engelli öğrenci ise aldığı akademik eğitimle girdiği KPSS sınavında yeterli puana sahip olarak İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nde memur olarak göreve başladı.

İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde aldıkları eğitimle iş sahibi olan öğrencileri, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile beraberindeki Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi Sorumlusu Osman Hatipoğlu ve merkez öğretmenleri Cansu Esen ile Erdami Gülcemal iş yerlerinde ziyaret etti. İş hayatına ve dolayısıyla sosyal yaşama kazandırılan öğrencilerin başarısı merkez yetkililerine gurur yaşatırken, engelli bireyler de aldıkları eğitim ve kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan, İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde şu anda 50 dolayında öğrenci eğitim alıyor. 10 öğrencinin iş sahibi olan 3 öğrenci gibi sosyal yaşama ve iş hayatına kazandırılması noktasında ileri seviye eğitimlerine geçildiği ifade edildi.