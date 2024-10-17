İnegöl Belediyesi Meclisi, Ekim ayı ikinci oturumunda bütçe gündemiyle toplandı. 2025 Yılı Performans Programı ile birlikte bütçeye dair gündem maddelerinin masaya yatırıldığı toplantıda İnegöl Belediyesi 2025 yılı bütçesi 1 milyar 819 milyon 379 bin TL olarak açıklandı.

İnegöl Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturum toplantısı 16 Ekim Çarşamba günü yapıldı. 2025 Yılı Performans Programı ve bütçeye dair gündem maddeleriyle toplanan mecliste tüm maddeler onaylandı.

2025 yılı performans programı görüşüldü

Meclisin 1’inci gündem maddesi olarak 2025 Yılı Performans Programı ele alındı. İnegöl Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Sargın, 2025 Yılı Performans Programı komisyon raporunu Meclis üyeleri ve kamuoyu ile paylaştı. Belediye Başkanı Alper Taban konuya ilişkin açıklamasında, "Komisyon üyelerimiz gerekli görüşmelerini yaptılar, kanaatlerini meclisimize bildirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. Daha sonra mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri 2025 Yılı Performans Programı’na ilişkin değerlendirmelerini dile getirdi. Karşılıklı görüşlerin ifadesi ve istişarelerin ardından 2025 Yılı Performans Programı; Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeniden Refah Partisi gruplarının ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

314 milyon TL ek bütçe onaylandı

Meclisin ikinci gündem maddesi olarak da 2024 Mali Yılı Ek Bütçesi görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Sargın, 2024 mali yılı ek bütçesi raporunu okudu. Sargın, 314 milyon 537 bin TL ek bütçenin kesinlikle bir bütçe açığı ve bir borçlanma olmadığını da ifade etti. Ek bütçe, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeniden Refah Partisi gruplarının ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Bütçede aslan payı yatırımların

Gündemin 3’üncü maddesinde İnegöl Belediyesi 2025 yılı ve takip eden 2 yılın gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe tasarısı görüşüldü. Daha önce ilgili komisyonda hazırlanan bütçe tasarısına ilişkin hazırlanan raporu Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Sargın meclis üyeleri ile paylaştı. İnegöl Belediyesi’nin 2025 yılında tahmini gelir ve gider bütçesinin 1 milyar 819 milyon 379 bin TL olduğu bu raporla duyurulmuş oldu. Okunan raporda ayrıca bütçede en büyük payın yüzde 25,63 ile Fen İşleri Müdürlüğünün, dolayısıyla şehre yönelik yatırımların oluşturduğuna dikkat çekildi. 2025 yılı ve takip eden 2 yılın gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe tasarısına ilişkin yapılan oylamalarda; Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeniden Refah Partisi gruplarının ret oylarına karşılık ilgili maddeler oy çokluğu ile kabul edildi.

İnegöl Belediyesi’nin 2025 yılı ücret tarifeleri belirlendi

Meclisin son gündem maddesi olan 4’üncü maddede ise 2025 Yılı Ücret Tarifesi Taslağı görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırlayarak meclise getirdiği taslağa ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Sargın raporunu meclis üyeleri ile paylaştı. Ücret tarifesi taslağına ilişkin oylamada; Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeniden Refah Partisi gruplarının ret oylarına karşılık ilgili maddeler oy çokluğu ile kabul edildi.