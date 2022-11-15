İnegöl Belediyesi’nin Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirdiği eğitim yardımları çerçevesinde, 1020 üniversite öğrencisinin hesaplarına bugün itibariyle toplam 1 milyon 20 bin TL yatırıldı. Her öğrenciye 1000 TL olarak yapılan yardımların ikinci taksit ödemelerinin ise Ocak ayında gerçekleştirileceği ifade edildi.

İnegöl Belediyesi’nin Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirdiği eğitim yardımları çerçevesinde, 1020 üniversite öğrencisinin hesaplarına bugün itibariyle toplam 1 milyon 20 bin TL yatırıldı. Her öğrenciye 1000 TL olarak yapılan yardımların ikinci taksit ödemelerinin ise Ocak ayında gerçekleştirileceği ifade edildi.

İnegöl Belediyesi, 2022-23 eğitim öğretim yılı öncesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla eğitim yardımlarına ilişkin duyurusunu gerçekleştirmiş ve Eylül ayında başvuruları toplamıştı. İnegöl dışında üniversite eğitimi alan öğrencilere yönelik eğitim yardımları için 1590 başvuru yapıldı. İncelemeler sonucunda 1020 üniversite öğrencisinin eğitim yardımı almaya hak kazandığı bildirildi.

Eğitim Yardımları 1020 öğrencinin hesaplarına yatırıldı

Kişi başı toplam 2 bin TL olan eğitim yardımlarının birinci dönem ödemeleri bugün gerçekleştirildi. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, farklı şehirlerde eğitim gören 1020 üniversite öğrencisine toplamda 1 milyon 20 bin TL ödeme yapıldığı ifade edildi. Her öğrenciye 1000 TL olarak yapılan yardımların ikinci taksitlerinin ise Ocak ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

Her şartta ve koşulda öğrencilerimizin yanındayız

Eğitim yardımlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu yıl 1000 üniversite öğrencimize eğitim yardımı gerçekleştirmek adına çalışma başlattık. Bu rakam geçtiğimiz yıl 500, önceki yıl ise 300 idi. Her yıl öğrencilerimize daha fazla katkı sağlamak adına gayret sarf ediyoruz. Burada amacımız en ihtiyaçlı olan kişilere erişmek ve yardımları ulaştırmak. Başvuru sürecinde 1590 öğrencimiz başvuru yaptı. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı araştırma sonucunda belirlediğimiz sınırın da üzerine çıkarak 1020 öğrencimize eğitim yardımı gerçekleştirdik. İlk taksit ödemelerimizi bugün itibariyle hesaplara yatırdık. İkinci dönem ödemeleriyle beraber toplamda 2 milyon 40 bin TL eğitim yardımı gerçekleştirmiş olacağız. Ülkemizin farklı şehirlerinde İnegöl’ümüzü temsil eden, üniversite eğitimini sürdüren tüm öğrencilerimize eğitim yardımlarının hayırlı olmasını diliyorum. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimiz, öğrencilerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımız için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Şehrimize kazandırdığımız Nöbetçi Kitaphanelerle, semt sahalarıyla, kırtasiye yardımlarıyla, spor alanları ve sosyal donatı alanlarıyla olduğu gibi, üniversite öğrencilerimize can suyu olacak eğitim yardımlarımızla da öğrencilerimize desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.