İnegöl Belediyesi, 2023 yılında düzenlenecek teknofest için hazırlıklarına başladı. Baykoca Proje Takımlarının gönüllü üyeleriyle DOSTUM Tesislerinde 2 gün süren ön değerlendirme kampı gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesi, 2023 yılında düzenlenecek teknofest için hazırlıklarına başladı. Baykoca Proje Takımlarının gönüllü üyeleriyle DOSTUM Tesislerinde 2 gün süren ön değerlendirme kampı gerçekleştirdi.

Değişim ve dönüşümü merkezine koyan İnegöl Belediyesi, bir yandan da gençlerin fikir ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecek oluşumlara öncülük ediyor. 2021 ve 2022 yıllarında düzenlenen yarışmalarında başarılar elde eden Baykoca Proje Ekipleri, şimdi gözünü 2023 yılında yapılacak Teknofest’e dikti.

Ortaokul, lise, üniversite ve üniversite üstü her yaştan Baykoca Proje Ekibine katılan 67 üye, 2 gün boyunca gelecek yılın istişare ve planlamalarını yaptı. Belediye Başkanı Alper Taban, "Proje takımlarımızda yer alan öğrencilerimiz 2 gün boyunca DOSTUM Tesislerimizde Teknofest 2023 için ön değerlendirme kampı gerçekleştirdi. Ülkemiz bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor. Milli ve yerli diyebileceğimiz pek çok hizmeti, üretimi, değeri ortaya koyabilmek için gayretle çalışıyor. Bu gayretin içerisinde artık kamu kuruluşları da var. Devletin belirli organları çok ciddi destekler veriyor. Fırsatlar oluşturulması için çok önemli kapılar açılıyor. Bu dönüşüm hamlesine bir şekilde entegre olmamız lazım” dedi.