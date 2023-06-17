Gençlerin her zaman yanında olan İnegöl Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin ve ailelerinin bu yıl da yanında olarak sınav boyunca ikramlarda bulundu.

Vatandaşlarının her zaman yanında olan İnegöl Belediyesi, 17-18 Haziran tarihleri arasında yapılan YKS sınavlarında 23 noktada ikram çadırları kurarak çay ve su ikramında bulundu. Okullar bölgesi, Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi önü gibi 23 ayrı noktada kurulan ikram çadırlarında hem sınava girecek öğrencilere hem de sınav süresince kapıda bekleyen ailelere ücretsiz imkânlar gerçekleştirildi. İki gün boyunca 32 bin öğrencinin ter dökeceği sınavda, toplamda 50 bin kişiye yakın ikram çadırlarından faydalanacak.

Vatandaşlardan Başkan Taban’a teşekkür

İki gün boyunca devam edecek ikram çadırlarından faydalanan öğrenci ve vatandaşlar, bu uygulama için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkürlerini iletti.