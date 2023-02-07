Kahramanmaraş depremi sonrası İnegöl Belediyesi’nin oluşturduğu mobil aşevi, depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine sıcak yemek temini için yola çıktı. İnegöl Belediyesi Yemek Tırı AFAD koordinasyonunda Adana’ya hareket etti.

Kahramanmaraş depremi sonrası İnegöl Belediyesi’nin oluşturduğu mobil aşevi, depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine sıcak yemek temini için yola çıktı. İnegöl Belediyesi Yemek Tırı AFAD koordinasyonunda Adana’ya hareket etti.

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla yaşanan 2 büyük deprem sonrası tüm yurtta adeta seferberlik ilan edildi. Her kurum, her vatandaş kendi imkanları çerçevesinde deprem bölgelerine yardıma koşuyor. İnegöl Belediyesi de bu çerçevede ilk andan itibaren hem görevlendirdiği ekipler hem de yardım kampanyasıyla depremin yaralarını sarmak için mücadele ediyor. Yardım tırlarının ardından, İnegöl Belediyesi tarafından oluşturulan mobil aşevi hüviyetindeki yemek tırı da dün akşam yola çıktı.

AFAD koordinasyonunda hareket eden yemek tırı, Gastro İnegöl Mutfağının şefleri ile birlikte İnegöl Belediyesi’nin toplam 10 personeli ile Pazartesi gecesi yola çıktı. Yemek tırının Adana’da görevlendirildiği, burada hem depremzedeler hem de arama kurtarma ekipleri için hizmet vereceği ifade edildi. Günlük 11 bin kişilik yemek dağıtılacak tır en kısa sürede bölgeye ulaşmak üzere gece aralıksız şekilde yol aldı. Gün içerisinde Adana’ya ulaşması bekleniyor.