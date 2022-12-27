İnegöl Belediyesi, Berberler ve Kuaförler Odası üyesi tüm berberlere 235 adet atık jilet kutusu dağıtıyor.

İnegöl Belediyesi, Berberler ve Kuaförler Odası üyesi tüm berberlere 235 adet atık jilet kutusu dağıtıyor.

İnegöl Belediyesi’nde 2021 yılında uygulanmaya başlayan Kaizen Öneri Sistemi meyvelerini vermeye başladı. Bugüne kadar pek çok öneri hayat bulurken, son olarak zabıta personeli Ömer Şakir Atış’ın atık jilet kutusu önerisi uygulamaya alındı. Denetimler sırasında erkek kuaförlerinde jiletlerin çöpe atıldığını gören zabıta personeli Atış, bu durumun temizlik personeline ve sokak canlılarına zarar verebileceğini düşünerek tüm berberlerde jiletlerin ayrı şekilde toplanması önerisinde bulundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bu doğrultuda Berberler ve Kuaförler Odası iş birliği ile 235 berbere atık jilet kutusu dağıtımına başlandı.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün berberlere ziyaret gerçekleştirerek hem uygulamayı tanıttı hem de esnafın bu konuda duyarlı olması çağrısında bulundu. Başkan Taban, “Ekonomiye yeniden kazandırıldığında bu atıklar daha değerli oluyor. Bu yönleriyle biz atık jilet kutusunu berberlerimize dağıtıyoruz. Berber esnafımız jilet kutuları dolduğunda 153 Çözüm Merkezimizi aramaları yeterli. Arkadaşlarımız bunları gelip alacaklar. Önerisinden dolayı zabıta arkadaşımız Ömer Şakir Atış’a teşekkür ediyorum. Pek çok benzer öneriler geliyor” diye konuştu.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erhan Güven ise, “Tüm üyelerim adına belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda bizim de düşüncelerimiz vardı ancak belediyemiz bizden önce davrandı. Üyelerimizden de jilet atıklarını bu kutularda biriktirmeleri noktasında çağrıda bulunmak istiyorum” ifadelerinde bulundu.