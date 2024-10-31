İnegöl Belediyesi, 45 ayda 128 bin 163 ağacın kesilmesi önlendi ve İnegöl’ün 2,5 katı büyüklüğünde orman alanı kurtarılmış oldu. Aynı zamanda geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde 53 milyon 330 bin 832 kWH elektrik tasarrufu sağlandı.

İnegöl Belediyesi, başlatılan temizlik ve geri dönüşüm hamlesinin, geride kalan zaman diliminde ne kadar doğru adımlar atıldığını ortaya koydu. 31 Ekim Dünya Tasarruf Gününde geri dönüşüm hamlesine dair çalışmalar ve kazanımlarına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, elde edilen sonuçta vatandaşların da desteği ve duyarlılığının katkısının büyük olduğunu kaydeden ilçe halkına teşekkür etti.

İnegöl Belediyesi 2019 yılında startı verilen Bireysel Çöp Konteyneri uygulaması ile her haneye geri dönüşüm kutusu dağıtımlarını 2 yılda tamamlayarak 2021 yılında 21 merkez mahallenin tamamına, 21 bin 616 adet farklı boyutlarda bireysel çöp konteyneri ve 90 bin 616 adet geri dönüşüm kutusunu ulaştırdı. Aynı zamanda geri dönüşüm hamlesi kapsamında İnegöl Belediyesi temizlik ve geri dönüşüm çalışmalarını da müteahhit firma üzerinden alarak doğrudan kendi yönetimine dahil etti. 2021 yılı sonunda tüm mahallelerde uygulamanın hayata geçmesi ile birlikte atık toplama miktarlarında ciddi artışlar görülmeye başladı. 2024 yılı Eylül ayı itibariyle de 45 aylık süreçte elde edilen kazanımlar dikkat çekti.

Geri dönüşüm çalışmalarına ilişkin verileri paylaşan Belediye Başkanı Alper Taban, atıkları kaynağında ayrıştırmak için 90 bin 616 haneye geri dönüşüm kutusu dağıttık. Yeni sistemle birlikte evlerde bulunan geri dönüşüm atıklarını her mahalle için haftada 1 gün poşetle topluyoruz. Evlerden alınan geri dönüşüm poşeti miktarı kadar da boş poşet bırakıyoruz. Bu yeni uygulama ile birlikte israfın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması, oluşan atığın azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında aynı zamanda bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla geri dönüşüm toplama oranında ciddi artışlar yaşandı. Sistemin uygulamaya geçtiği ilk yıl olan 2021 yılında 5 milyon 85 bin 44 kilogram atık topladık. 2022 yılında bu rakamda küçük bir gerileme olsa da önceki yıllara oranla artış devam etti ve 4 milyon 984 bin 281 kilogram atık toplandı. Her geçen gün vatandaşlarımızın da bilinçlenmesi ile 2023 yılında 5 milyon 540 bin 740 kilogram atık topladık. 2024 yılının ilk 9 ayında ise 4 milyon 493 bin 990 kilogram atık toplandı. 2021 yılından bu yana toplam 20 milyon 104 bin 55 kilogram atık kaynağında ayrıştırılarak toplanmış oldu” dedi.

Bu uygulamanın temel amacının atıkları geri dönüştürüp yeniden ekonomiye kazandırmak ve katma değer sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Toplanan atıkların yüzde 38’i kağıt ve karton, yüzde 19’u plastik, yüzde 10’u cam, yüzde 2’si ise metal atıklardan oluşuyor. 45 aylık sürede geri dönüşüme kazandırılan kağıt atıkları sayesinde İnegöl olarak toplamda 128 bin 163 ağacın kesilmesini önlemiş olduk. Bu rakam 2 milyon 563 bin 267 metrekarelik orman alanına tekabül ediyor. Yani 3 buçuk yıl gibi bir sürede vatandaşlarımızın da duyarlılığı ile İnegöl’ün 2,5 katı büyüklüğünde bir ormanı korumuş olduk. Bu gelecek nesiller ve dünya için güzel bir sonuç” diye konuştu.

Özellikle Dünya Tasarruf Gününde bu verileri paylaşarak vatandaşlardaki bilinci arttırmak istediklerini de kaydeden Taban, “Geri dönüşümlerin kaynağında ayrıştırılarak yeniden dönüşmesi demek, aynı zamanda ekonomiye bir katma değer sağlamak demek. Sadece ağaçların kesilmesini önlemekle kalmıyoruz, ciddi bir enerji tasarrufu da sağlıyor geri dönüşüm çalışması. Bakın biz burada başlattığımız geri dönüşüm hamlesiyle 2021 yılından bu yana toplanan tüm geri dönüştürülebilir atıklar sayesinde toplamda 53 milyon 330 bin 832 kWH elektrik tasarrufu sağlanmış olduk” açıklamalarında bulundu.

Başkan Alper Taban, açıklamasının sonunda İnegöl halkına teşekkürlerini de sunarak şöyle konuştu:

“Bizler bu adımları atarken, en büyük destekçimiz ilçe halkımız. Yaptığımız hamleler vatandaşlarımızda karşılık bulduğu kadar kıymetli. O yüzde ben elde ettiğimiz bu başarıda büyük pay sahibi olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, daha da dikkat ederek dağıttığımız geri dönüşüm kutularını özenle kullanmaya, gününde ve zamanında çöp ve geri dönüşümleri çıkarmaya devam etmeliyiz.”