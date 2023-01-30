İnegöl’ün kırsal bölgelerinde başlayan ve hava tahminleri raporlarında merkeze de düşmesi an meselesi olan kar yağışı öncesi İnegöl Belediyesi ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

İnegöl’ün kırsal bölgelerinde başlayan ve hava tahminleri raporlarında merkeze de düşmesi an meselesi olan kar yağışı öncesi İnegöl Belediyesi ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

Hafta sonu kırsalda yağan kar yağışı, meteorolojinin verdiği bilgiye göre hafta içerisinde ilçe merkezine de yağması bekleniyor. Servis ve halk otobüsleri güzergâhları başta olmak üzere ulaşımda sorun yaşanmaması, olumsuzluklara mahal verilmemesi adına İnegöl Belediyesi ekip ve ekipmanları ile birlikte karla mücadele çalışmaları için hazırda beklerken vatandaşların da hazırlıklı olmaları noktasında uyarıda bulunuldu.

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan uyarı açıklamasında, “Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına geçtiğimiz aydan bu yana hazırlıklarımızı tamamlamış ve karla mücadele için kollarımızı sıvamıştık. Geçtiğimiz gün kırsalda başlayan kar yağışında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Merkezde de bu akşam itibariyle kar yağışlarının başlayacağı haberi üzerine 184 personelimiz ve 41 aracımızla hazır olarak beklemekteyiz” denildi.

Karla mücadele esnasında yolda kalan araçların genellikle yaz lastikli olduğunu bildiren ekipler, “Kar yağışının ilk anından bu yana gereken tüm müdahaleler yapılacaktır. Daha önce karşılaşılan durumlarda yolda kalan araçlar genellikle yaz lastikli olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda vatandaşlarımızın kış lastiksiz kesinlikle yolculuk yapmaması, kar zinciri noktasında hazırlıklı olmalarını önemle rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

İnegöl Belediyesi, 153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatları ile 7/24 İnegöllü vatandaşların hizmetinde olmaya devam edecek. Muhtemel yaşanabilecek durumlarda İnegöllü vatandaşlar Çözüm Merkezi hatları üzerinden İnegöl Belediyesi’ne ulaşabilecekler.