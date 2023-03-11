İnegöl Belediyesi personelleri de Kahramanmaraş’ta hayatın normale dönmesi adına yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem felaketinin üzerinden 1 ayı aşkın süre geçmesine rağmen, tüm Türkiye depremin yıkıcı etkisiyle büyük zarar gören 11 ilde el birliği ile çalışmalarını sürdürüyor. Ülkenin dört bir yanından yerel yönetimler ve gönüllüler ile birlikte devletin tüm kurumları 11 ili yeniden inşa etmek adına adeta yarışıyor.

İnegöl Belediyesi, deprem bölgesinde özellikle Kahramanmaraş ve Hatay bölgesinde yapılan görevlendirmelerle hem rutin belediyecilik hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi hem de şehirlerin yıkılan ve bozulan alanlarının kullanıma kazandırılması adına çalışmalar yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahada çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda deprem bölgesinde Gastro İnegöl şefleri de günlük 21 bin kişiye sıcak yemek hizmetini sunmaya devam ediyor.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, deprem bölgesinin el birliği ile eski günlerine kavuşacağını ifade etti. Tüm imkanların 11 il için seferber edildiğini kaydeden Başkan Taban, “Ülkemiz bu süreçte ortaya koyduğu birlik beraberlik duygusuyla ilk günden beri millet olmanın gerekliliğini en güzel şekilde sergiliyor. Bu necip millet böylesi zor günlerde tarihten bu yana birlik olarak yaralarını sarmış, küllerinden doğmayı bu birliktelikle sağlamıştır. Bugün de tarihi bir döneme tanıklık ediyoruz. İnegöl Belediyesi olarak bu süreçte elimizden gelen ne varsa tüm imkanlarımızı seferber ettik. Arama kurtarma ve yardım kampanyalarıyla başlayan süreçte, bugün ekiplerimiz depremle yıkıma uğrayan şehirlerimizin yeniden ayağa kalkması için mücadele ediyor. Milletimiz destekleriyle, devletimiz iradesi ve gücüyle en kısa sürede bu yaraları saracaktır. Bir yandan bölgede yıkılan konutların inşası için adımlar atılırken, buradan gönderdiğimiz personellerimiz de yolları, kaldırımları onararak hayatın normale dönmesi için katkı sağlıyor. Orada hayatta bir yandan devam ediyor. Bu nedenle başta temizlik olmak üzere rutin belediyecilik hizmetlerinin de aksamaması lazım. Temizlik konusunda da orada çalışmalarımız var. El birliği ile inşallah en kısa sürede bu günleri atlayacağız” dedi.