İnegöl Belediyesinin vazgeçilmezleri arasında yer alan çocuk tiyatro gösterileri başladı. Cumartesi günü yapılan ilk gösterimde, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Uçan Şemsiye” oyunu ile İnegöllü miniklerle buluştu.

İnegöl Belediyesinin vazgeçilmezleri arasında yer alan çocuk tiyatro gösterileri başladı. Cumartesi günü yapılan ilk gösterimde, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Uçan Şemsiye” oyunu ile İnegöllü miniklerle buluştu.

İnegöl Belediyesinin vazgeçilmez kültür sanat etkinlikleri arasında yer alan çocuk tiyatro gösterileri sezonu açtı. Yeni sezonun ilk gösterimi 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirildi. Her hafta Cumartesi günü 14.00’te farklı bir çocuk tiyatro oyununun İnegöllü minik sanatseverlerle buluşacağı gösterilerin ilkinde, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahnelediği “Uçan Şemsiye” oyunu sahnelendi.

Çevre ve temizlik bilinci tiyatro ile anlatıldı

İnegöl’de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde (BMKSM) sahnelenen oyuna çocukların ilgisi yoğun oldu. Ümit Denizer’in yazdığı, Volkan Derman’ın yönettiği oyunda, çevre ve temizlik konusu işlendi. İnegöl Belediyesinin de üzerinde ısrarla durduğu temizlik konusunda minik tiyatroseverlere mesajlar verildi. Oyunda; çocuk irisi, kaba, huysuz ve sevimsiz Devol; sürekli çevreyi kirletmekte, çöplerini her seferinde çocukların oyun alanına dökmektedir. Çocuklar bundan çok rahatsızdırlar fakat Devol’den çekindikleri için ona bir şey diyememektedirler. Müzik, dans ve kuklaların kullanıldığı oyunda, çocuklara çevreyi koruma ve birlikte davranma bilinci aşılanması amaçlandı.

Çocuklar tiyatroyla hayal dünyasında güzel bir yolculuğa çıkıyor

BMKSM Çok Amaçlı Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilen gösteri, 6-12 yaş arası çocuklar için sahnelendi. Eğlenceli ve eğitici oyun ile çocukların hayal dünyasına farklı bir pencereden bakılırken, aynı zamanda çevre ve temizlik konusunda minik izleyiciler bilgilenmiş oldu. İnegöllü minikler, farkındalık ortaya koyan böylesi güzel bir etkinliğin içerisinde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken, veliler de çocukları için gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar adına İnegöl Belediyesine teşekkür etti. Her cumartesi yapılacak çocuk tiyatro gösterileri doğrultusunda 26 Kasım Cumartesi günü “Evvel Zaman Kumpanyası” isimli oyun sahnelenecek.