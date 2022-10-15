İnegöl Belediyesi’nin tamamı gönüllü gençlerden oluşan Baykoca Proje Ekiplerinin çalışmalarını sürdüreceği Baykoca Proje Ofisi, Türkiye’nin önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisi’nde açıldı.

İnegöl Belediyesi’nin tamamı gönüllü gençlerden oluşan Baykoca Proje Ekiplerinin çalışmalarını sürdüreceği Baykoca Proje Ofisi, Türkiye’nin önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisi’nde açıldı.

İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımları oluşturdu. Tamamı gönüllü gençlerden oluşan takımlar bugüne kadar pek çok çalışmayı ortaya koyarken, gelinen noktada Türkiye’nin önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisi’nde de bu projelerin geliştirilmesi adına ofis açılması uygun görüldü. İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Ofisi, Cuma günü düzenlenen törenle Bilişim Vadisi’nde açıldı.

İnegöl’den proje takımlarına destek veren gençlerin de katıldığı açılış töreni, Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyetin Bilişim Vadisi’nde sergilenen yerli ve milli araçları incelemesi ile başladı. Ardından konferans salonunda proje takımlarının hazırladığı 4 projenin sunumu gerçekleştirildi. Burada tanıtımı yapılan; Baykoca REGA (Rehber Turizm Modüllü Gezi Aracı), Baykoca FEZAKADI (Yapay Zekâ Destekli Drone İle Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapıların Tespiti), Baykoca ZİHA (Tarım Uçarçekeri) ve Baykoca Çınar (Turizm 5.0 Karşılama ve Tanıtım Robotu) projeleri büyük beğeni topladı.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, “Her bir projede hem teknolojik anlamda hem de arka plandaki genç girişimci anlamında bizim için çok kıymetli. Özellikle genç girişimcilerin istihdamı ve teknoloji tabanlı girişimcilerin arttırılması yönünde önemli görevlerimiz var. Geçmişin traktörü neyse, bugün gördüğünüz dronlar bunu ifade ediyor” dedi.

İNEGÖL, KABUĞUNA SIĞMAYAN BİR ŞEHİR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Burada çok kıymetli Baykoca Proje Ekiplerimiz var. Onlarla gurur duyuyorum. İnanın hiçbiri bu işin maaşlısı değil, tamamı gönüllü. Biz sadece onlara fırsatlar vermeye çalışıyoruz. İnegöl kabuğuna sığmayan bir şehir. Ticaret ve sanayi noktasında özellikle karma sektörlerle çok iyi bir noktada ve daha iyi olması adına gayret ortaya koyuyoruz. Hayatta fırsatlar var. Bizler bu fırsatlara bu gençlerimizle ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Taban konuşmasını şöyle tamamladı; “Bildiğiniz gibi teknoloji festivalleri düzenliyoruz. Bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdik. Bu yıl 62 şehirden bin 500 yarışmacının yer aldığı festivalimiz, yerli ve milli teknoloji ekosistemine ciddi katkı sunmaktadır. Çünkü biz tüketen tarafta değil üreten tarafta olmak zorundayız. Nihayetinde bugün TOGG girişimi Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olacak. Bunları ben çok kıymetli buluyorum. Tabi bizim kendimize yüklediğimiz sorumluluklar da var. Tüm ekiplerimiz anlatımlarında başta Baykoca diyerek sonrasında projesinin ismini ifade etti. Biz burada geçmişimize de atıfta bulunuyoruz çünkü geçmişimizi daha iyi tanımak zorundayız. Geçmişini daha iyi tanıyan toplumların da geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Baykoca, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in yeğeni, Savcı Bey’in oğludur. Bizim şehrimizde metfundur. Kendisi Osmanlı’nın beylikten devlete geçiş sürecinde 16 yaşında İnegöl’ün fethi sürecinde şehit olmuştur”

Konuşmalar sonrası İnegöl Belediyesi’nin Baykoca Proje Ofisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası ofiste çalışılacak olan projeler hakkında detaylı anlatımlar yapıldı.