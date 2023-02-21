Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından AFAD Yerel Destek Ekibi olarak arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye sevk edilen İnegöl Belediyesi personelleri, çalışmalarını tamamlayıp İnegöl’e geri döndü.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından AFAD Yerel Destek Ekibi olarak arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye sevk edilen İnegöl Belediyesi personelleri, çalışmalarını tamamlayıp İnegöl’e geri döndü.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem sonrası tüm yurtta adeta seferberlik ilan edilirken, 70 ilden deprem bölgesine bir yandan arama kurtarma ekipleri bir yandan da depremzedeler için toplanan insani yardımlar ulaştırılmaya başlandı. İnegöl’den de hem sivil hem de İnegöl Belediyesi personelleri arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine sevk edildi.

AFAD tarafından daha önce arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi verilen İnegöl Belediyesi’nin 30 personeli, depremin hemen ardından göreve çağırılmıştı. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü personellerinden oluşan 30 kişilik AFAD yerel destekler ekibi, ilk olarak Malatya’da görevlendirildi. İlk bir hafta Malatya’da enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına katılan ekip, daha sonra istirahat için İnegöl’e gönderildi.

Yine İnegöl Belediyesi personeli olan AFAD yerel destekler ekibinden 30 yeni personel ise arama kurtarma çalışmalarının ikinci haftasında AFAD tarafından Hatay’a görevlendirildi. Geçtiğimiz hafta bölgeye giden ekipler, bir haftalık çalışmasını tamamladı. Verilen bölgelerde arama kurtarma çalışması sonlanan ekipler İnegöl’e döndü.