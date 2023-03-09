İnegöl Belediyesi, temizlik hizmetlerinde çalışacak 10 şoför ve 40 çöp kamyonu arkası personel alımı yapılacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi, kurum bünyesinde temizlik hizmetlerinde çalışmak üzere personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruların 31 Mart 2023 Cuma gününe kadar alınacağı, 10 çöp kamyonu şoförü ile 40 çöp kamyonu arkası personel olmak üzere toplam 50 personel istihdam edileceği açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurumumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 personel alımı yapılacak. İlçe halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına yapılan alım çerçevesinde; 10 çöp kamyonu şoförü ve 40 çöp kamyonu arkası personeli olmak üzere toplam 50 kişi istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın 31 Mart 2023 Cuma günü 17.00’a kadar Mahmudiye Mahallesi 29. Mobilya Sokak No:29 adresine bizzat başvurmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız da 0224 715 10 10 no’lu telefondan 1710 dahili hattını bağlatarak bilgi alabilirler. Başvuracak adaylarda aranan şartlar ise; herhangi bir sağlık sorunu olmaması, askerlik ile ilişiği olmaması, İnegöl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, vardiyalı ve esnek çalışmaya uygun olmak. Başvurular aynı zamanda 1 adet fotoğraf ile yapılacaktır. 10 kişilik çöp kamyonu şoförü alımı için ayrıca istenen şartlar; 40 yaşını aşmamış, tercihen E (eski ehliyet) C (yeni ehliyet) sınıfı ehliyet sahibi olmak, SRC-2 ve SRC-4 belgelerine sahip olmak ve Psikoteknik belgesine sahip olmak. 40 kişilik çöp kamyonu arkası personel için ise 45 yaşını aşmamış olmak şartı aranıyor.”