İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oyunu Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ailesi ile birlikte kullandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 13. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oyunu Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki 1258 numaralı sandıkta kullandı. Eşi Birnur Taban ve çocuklarıyla birlikte 11.00’de sandık başına gelen Başkan Taban’a, parti yöneticileri de eşlik etti. Okulda vatandaşlarla selamlaştıktan sonra 1258 No’lu sandığa gelen Taban, sandık görevlilerine kolaylıklar diledikten sonra eşi ve oğluyla birlikte oyunu kullandı.

"Vatandaşlarımız ne diyorsa başımızın üstüne"

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, demokrasinin güzel tarafı olan millet iradesine vurgu yaptı. Başkan Alper Taban açıklamasında, ‘’Öncelikli olarak seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biliyorsunuz 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi gerçekleşmişti. Burada parlamento seçimi neticelenmişti. Bugün de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için tekrar sandığa geldik. Gerçekten demokrasinin güzel tarafı bu. Vatandaşlarımız ne diyorsa başımızın üstüne. Çıkan tüm sonuçlara saygı gösteriyoruz. Şu saate kadar gayet güzel ve huzurlu bir şekilde oy verme işlemi sürüyor. Tüm mahallelerimizde ve sandıklarımızda görev yapan arkadaşlarımız süreci gayet güzel bir şekilde takip ediyorlar. İnşallah güzel bir şekilde sonuçlanır ve ülkemize hayırlı olur’’ dedi.

"Ülkemiz yatırımlarını büyütmeye devam edecek"

Seçim sonrası yatırımların hız kesmeden devam edeceğini ileten Başkan Alper Taban, "Seçimler sonrasında ülkemiz adına yapılacak çok iş olduğunu biliyoruz. İnşallah ülkemiz üretmeye, kalkınmaya, ihraç etmeye, yatırımlarını büyütmeye devam edecek. Bu pasta büyüdükçe milletimiz de kendi payına düşeni en güzel şekilde alacak. Ben emeği geçen görevli ve gönüllü olan herkese teşekkür ediyorum. Seçimlerin ülkemiz için tekrardan hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.