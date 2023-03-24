İnegöl’de yapımı devam eden Merkez Park projesinin beton dökme çalışmalarından dolayı Atatürk Bulvarı’nın belli bir kısmının cuma gecesinden itibaren trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Pazar akşamı bölgede trafiğin normal seyrine dönmesi planlanıyor.

İnegöl Belediyesi, yapımı süren Merkez Park projesinde beton dökme aşamasına gelindiğini ve bu çalışma nedeniyle Atatürk Bulvarı’nın bir kısmının 2 gün süreyle trafiğe kapalı kalacağını duyurdu. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Merkez Park projesinin beton dökme çalışması nedeniyle cumayı cumartesiye bağlayan 25 Mart 2023 gecesi itibariyle Atatürk Bulvarı’nın Hastane Meydanı Sokak itibariyle Park Caddesi, Hastane Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı kesişimine kadar olan bölümü trafiğe kapatılacaktır. Caddenin trafiğe kapalı kaldığı süre boyunca Atatürk Bulvarı bitimindeki kavşağa ulaşım, Hastane Meydanı Sokak üzerinden sağlanacaktır. Park Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi istikametine ilerleyecek olan araçlar Hastane Meydanı Sokak üzerinden Hastane Caddesine, buradan da sağ yönlü dönüş yaparak kavşağa ulaşacaklar. Hastane Caddesinin bir bölümü de bu süre zarfında çift yönlü olarak hizmet verecektir. Ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri alıp düzenlemeleri yaparken, vatandaşlarımızdan da bu bölgelerde daha dikkatli ve kontrollü olmaları, trafiği engelleyici parklanmalar yapmamalarını rica ederiz. Çalışmalar planlandığı şekilde devam ettiği takdirde Pazar akşamı itibariyle bölgede trafik normal akışına dönmüş olacaktır.”