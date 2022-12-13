Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ineği uçurumdan düşerek telef olan Nafiye Bilican, yapılan yardımdan dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ineği uçurumdan düşerek telef olan Nafiye Bilican, yapılan yardımdan dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yüksekova ilçesinde bir süre önce geçimini sağladığı süt ineğinin dağda düşerek telef olan 6 çocuk annesi Nafiye Bilican, Vali Akbıyık’ı makamında ziyaret etti. İnek desteği için Vali Akbıyık’a teşekkür eden Bilican, geçimlerini valiliğin verdiği ineğin sütünü satarak temin ettiklerini söyledi. Bilican desteklerinden dolayı Vali Akbıyık’a teşekkür ederek, kendi elleriyle ördüğü çorapları takdim etti.