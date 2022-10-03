Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Kovancılar ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T. hakimiyetindeki 23 AAE 805 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kazada inek telef olurken araç adeta hurdaya döndü. Sürücü ise yaralanmadan kurtuldu.

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