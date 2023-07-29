İnebolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2016 yılında uygulanmaya başlanan Vefa Projesi çerçevesinde 80 hanedeki bakıma muhtaç kişilere bakım hizmeti veriyor.

İnebolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Vefa projesi çerçevesinde bakıma muhtaç vatandaşların yüzü gülmeye devam ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilçe genelinde ve köylerde uyguladığı proje çerçevesinde 3 kadın ve 1 erkekten oluşan ekip belirlenen evlere giderek evin temizliğini yapılıyor. Bakıma muhtaç vatandaşların çamaşırlarını yıkayan ekip, kişisel bakımlarını da gerçekleştiriyor.

80 hanede ihtiyaçların giderilmesi için çalışan ekip, belirli aralıklarda bakıma muhtaç vatandaşları evlerinde ziyaret ederek yalnız bırakmıyor.