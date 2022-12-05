İnebolu Devlet Hastanesinde 11 yıl aradan sonra ilk kez kapalı safra kesesi ameliyatı yapıldı.

İnebolu Devlet Hastanesinde 11 yıl aradan sonra ilk kez kapalı safra kesesi ameliyatı yapıldı.

İnebolu Devlet Hastanesi’nde 9 ay önce göreve başlayan başlayan Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Zeynep Betül Yıldız, ilçede 11 yıl sonra ilk kapalı safra kesesi ameliyatını yaptı. Yapılacak kapalı safra kesesi ameliyatı sayesinde hastalar farklı hastanelere sevk edilmeden tedavi olabilecek.

Ameliyat ile ilgili bilgi veren Op. Dr. Zeynep Betül Yıldız, "Kapalı safra kesesi ameliyatı, safra kesesi iltihabı atağı geçiren hastalara yapılıyor ve hastamızın durumunu biz ultrason cihazı ile takip ediyoruz. Hastalarımız karın ağrısıyla acile başvuru yapıyorlar. Biz de hastalarımıza kolesistit tedavisini uyguladıktan sonra da safra kesesi ameliyatını gerçekleştiriyoruz ya da ultrasonda bulunan küçük taşlar oluyor ve safra yollarına düşme riski olabiliyor. Ameliyatımızı bu hastalarımıza uyguluyoruz" dedi.

Kapalı yöntemle fıtık ameliyatlarını da yapmayı hedeflediklerini söyleyen Yıldız, "Safra kesesi ameliyatını artık kamera sistemiyle kapalı şekilde kapabiliyoruz. Kapalı ameliyat yaptığımız hastalar ameliyat sonrasında daha konforlu oluyorlar ve yara iyileşmesi de daha hızlı gerçekleşiyor. Safra kesesini alıyoruz, sonra bir iki gün takip sonrasında hastalarımızı taburcu ediyoruz. Hastanemizde aslında kapalı ameliyat için sistem cihazı varmış ama aletler yokmuş. Bu durum doktor tercihinden de kaynaklanıyor. Ben hastaneye göreve başladığım zaman da aletler eksikti, bu aletlerin tamamlanması ile ilk ameliyatımızı gerçekleştirdik. Fıtık ameliyatlarını da yapmak istiyoruz. Fıtık ameliyatı için malzeme eksiğimiz var, onlar da tamamlanırsa kapalı yöntem ile fıtık ameliyatı da yapacağız" diye konuştu.