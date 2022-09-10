Ankara’da bir elektronik ve ev eşyası mağazasının açılışına özel yapılan indirim izdihama neden oldu. Daha ucuza ürün almak için mağazaya akın eden vatandaşlardan bazıları ezilme tehlikesi geçirdi.

Ankara’da bir elektronik ve ev eşyası mağazasının açılışına özel yapılan indirim izdihama neden oldu. Daha ucuza ürün almak için mağazaya akın eden vatandaşlardan bazıları ezilme tehlikesi geçirdi.

Etimesgut ilçesi Elvankent semtinde açılışı gerçekleştirilen mağazada açılışa özel birçok üründe yüzde 50’yi bulan indirim uygulandı. İndirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalışan onlarca kişi izdiham oluşmasına neden oldu. İndirimli ürünlerden almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi.

“Çok ünlü bir telefon markasının pahalı bir modelini piyasanın çok altında sattık”

İndirimlerle ilgi bilgi veren firma yetkilisi Burcu Genç, “Firma olarak müşterilerimizi mutlu etmeyi ve onlara değişik imkanlar sunmayı seviyoruz. Bugün de belirli ürünlerde birçok kampanya düzenledik. Bundan da bütün müşterilerimiz yararlandı. Çok yoğun bir ilgi var. Dışarıdaki fiyatlarla buradakiler arasında çok büyük indirim var. İnanılmaz bir ilgi oluyor. Çok ünlü bir telefon markasının pahalı bir modelini piyasanın çok altında sattık. İndirimlerimiz cumartesi ve pazar devam edecek” dedi.

“Güzel indirimler yapılmış”

Müşterilerden Ufuk Bülbül ise, “Gayet güzel bir indirim olduğunu görüyorum. Önceki fiyatları da biliyorum çünkü. Güzel indirimler yapılmış. Şu anki talepte ondan kaynaklı. Fiyatlar dışarıya göre uygun. Su ısıtma makinesi almayı düşünüyorum. Yukarıda da indirimli fiyatlar varsa oturma grubu bakacağım. Ürünler de güzel. Daha öncenden de alışveriş yapmıştım. Ödemeler de kolay yapılabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.