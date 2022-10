İVA PARK AVM’de geleneksel garaj günleri dev indirimlerle başladı.

Sivas’ın ilk ve tek alışveriş merkezi İVA PARK AVM, açıldığı günden beri her yıl geleneksel olarak düzenlediği, ziyaretçilerinin de sabırsızlıkla beklediği Garaj Günleri başladı. Hazır giyimden ev tekstiline, ayakkabıdan çantaya geniş bir ürün gamı ve marka seçeneği ile sezon sonu indirimli ürünlerin satışa sunulduğu Garaj Günleri’ne vatandaşlar adeta akın etti. Garaj Günleri’nin 15-23 Ekim tarihleri arasında 9 gün süre ile 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacağı öğrenildi.

“Hemen hemen her çeşit ürün var”

Alışverişe gelen Merve Bayraktar, birçok ürünün olduğunu söyleyerek, “ Beklediğimiz bir kalabalıktı. Genelde her sene bu kalabalık oluyor. Hemen hemen her çeşit ürün var. Ben çok gezemedim ama ihtiyacımız olan ürünlerin birçoğu burada var. Fiyatlar normalin biraz altında. Şu an bir tane çanta aldım, kışlık mont bakıyorum ve çocuğuma da bir şeyler bakacağız” dedi.

“Çok uygun ve çok güzel malzemeler var”

Batuhan Ercan, uygun ürünlerin olduğunu söyleyerek, “ Ben yeni evliyim. Evim için malzemeler bakıyorum. Kendime ve babama trikolar aldım. Şu an çok uygun ve çok güzel malzemeler var burada. Evim için halı ve banyo halısı aldım. Eşim için güzel şeyler aldım. Yüzde 50 den fazla indirim var genellikle mağazaları gezen biriyim mağazalardakinden daha fazla indirim var çok hoşumuza gitti çok güzel değerlendiriyoruz” diye konuştu.

“Halkın yoğunluğundan gerçek manada memnunuz”

Firma yetkilisi Rıdvan Yüksekdağ, yoğunluktan memnun olduklarını ifade ederek, “ Halkın yoğunluğundan gerçek manada memnunuz. Zaten indirimlerimiz yüksek derecede. Sivas halkını bekliyoruz. Dönüşler genel anlamda olumlu. Yüksek bir alışveriş potansiyelimiz var” şeklinde konuştu.