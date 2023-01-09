Samsun’da 3 çocuk babası diyaliz hastası bir vatandaş, indiği dolmuşun çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’da 3 çocuk babası diyaliz hastası bir vatandaş, indiği dolmuşun çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi İlçe Transfer Merkezi’nde 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asarcık ilçesinde ikamet eden 3 çocuk babası diyaliz hastası Şenol Altundal (45), hastaneye gitmek için 55 M 8412 plakalı dolmuşa bindi. İlçe Transfer Merkezi’nde dolmuştan inen Altundal’a, Mustafa D.’nin kullandığı aynı dolmuş geri manevra yaparken çarptı. Ağır yaralanan Altundal, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.