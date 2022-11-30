İndex Ekonomi Bağımsız Denetim A.Ş.’nin 28 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda, Şirketin Türkiye Genel Koordinatörlüğü’ne Sedat Eryürek atandı.

İndex Ekonomi Bağımsız Denetim A.Ş.’nin 28 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda, Şirketin Türkiye Genel Koordinatörlüğü’ne Sedat Eryürek atandı.

Hedeflerinin, kökleri sağlam, uluslararası piyasalarda adından söz ettiren bir yapı kurmak olduğunu vurgulayan İndex Ekonomi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tatlı hedeflerinin, kökleri sağlam, uluslararası piyasalarda adından söz ettiren bir yapı kurmak olduğunu belirterek, şirketin Türkiye Koordinatörlüğü’ne Sedat Ertürk’ün getirildiği duyurdu. Türkiye Genel Koordinatörü Sedat Eryürek’in yüksek sektör bilgisi, birikimi ile İndex ailesine çok değerli katkılar sunacağını belirten Tatlı, "Yatırım ve finansal danışmanlığının yanı sıra özellikle bağımsız denetim faaliyetlerinin de olduğu, şirket olarak 5 yıl önce başladığımız faaliyetlerimizi, bu yıl gerçekleştirdiğimiz katılımlarla bir adım daha öteye taşıdık. Hedefimiz, 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek, başarılı, lider, girişimci yapısını koruyan bir yatırım şirketi grubu oluşturmak, zira uluslararası piyasalarda rekabet edebilmenin yolu, yeni stratejilerle tüm paydaşları için değer oluşturan kurumsal bir yapıdan geçiyor. Sedat Eryürek profesyonel olarak çeşitli kademelerde müşavirlik hizmetlerinde bulunmuştur" dedi.

Görevine başlayan Eryürek ise "İndex ailesi başta olmak üzere, tüm Türkiye’ye, uluslararası şirketlere yatırım yapanlarına kesintisiz bir şekilde yardımcı olacağız ve bu konuda üst düzey roller üstlenmeyi gönülden destekliyorum. İndex ailesine katılmanın mutluluğu ve onuru içindeyim" şeklinde konuştu.

Sedat Eryürek

Adana 1969 doğumludur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İİBF’de 1996 yılında tamamlamıştır. Mali Müşavirlik ruhsatını 2003 yılında TÜRMOB’dan almış,2015 yılında Bağımsız Denetçi ve2017 yılından itibaren de Sorumlu Denetçi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Kosova Ilırıa Kolej Hukuk Fakültesinden 2018 yılında mezuniyeti ile birlikte hukuk alanındaki çalışmalarına ağırlık vermektedir.

Konkordato, İflas, Vergi Hukuku, Vergi Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku konuları uzmanlık alanlarıdır.

İndex Ekonomi hakkında

İndex Ekonomi, uzun yıllar özel sektörde üst düzey yöneticilerin ve akademisyenlerin bir araya gelerek kurmuş oldukları uluslararası yönetim ve danışmanlık firmasıdır. Yılların tecrübe ve birikimini firmalara katma değer ve maliyet avantajı sağlamak ilkesi ile yola çıkan firma, yurt içi ve yurt dışı bağlantılarını kullanarak firmaların ihtiyaçlarına en doğru çözümleri sunuyor. Yatırım projeleri, yatırımlarda devlet yardımları, teşvikler ve fizibiliteleri, pazar ve fiyat analizleri, yurt içi ve yurt dışı yatırım ve işletme kredileri, Re-finansman çözümleri, bağımsız denetim ve hile denetimleri, şirket birleşmeleri ve satın almaları, konkordato, iflas, Vergi Hukuku, Vergi Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku konularında danışmanlık hizmeti veriyor.