İncirliova Belediyesi ile Et ve Süt Kurumu arasında protokol imzalandı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve Et ve Süt Kurumu Denizli Et Kombinası Müdürü Alper Durmuş’un karşılıklı imza attığı protokol ile uygun fiyatlı et ürünleri satışı yapan Et ve Süt Kurumu (ESK) Aydın’daki ilk satış mağazasını İncirliova’da açacak.

Tren yolunun hemen üzerinde yer alan İncirliova Hamamı yanındaki belediye dükkanlarının Et ve Süt Kurumuna kiralanmasını içeren protokol ile İncirliovalı vatandaşlar ucuz fiyatlı et ve tavuk ürünlerine ulaşabilecek. Başkan Kaya’nın girişimleri ile ilçeye kazandırılan mağaza Türkiye genelinde 17 satış mağazası bulunan Et ve Süt Kurumu’nun 18. satış mağazası olacak. İncirliova Belediyesi’nde gerçekleşen protokol imza töreninde İncirliova Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu, Çetin Bayatlı ile Et ve Süt Kurumu Denizli Et Kombinası Müdür Yardımcısı Samet Erdoğan da yer aldı.

Protokol imza töreninin ardından açıklama yapan Et ve Süt Kurumu Denizli Et Kombinası Müdür’ü Alper Durmuş mağazanın ilçeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, satış mağazasının en kısa sürede açılması için çalışmalara hızlı bir şekilde başlayacaklarını belirtti.

İncirliova Belediyesi ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokolün ardından konuşan Başkan Kaya, "İncirliova Hamamı yanındaki belediyemiz dükkanlarında hizmete açılacak Et ve Süt Kurumu’nun İncirliovamızdaki satış mağazası için belediyemiz ile Et ve Süt Kurumu Denizli Et Kombinası arasında düzenlenen protokolü imzaladık. Bu protokol ile Et ve Süt Kurumu’nun Aydın’daki ilk satış mağazası İncirliovamızda açılacak. İncirliovalı hemşerilerimiz Türkiye genelindeki en uygun fiyatlarla, et ve tavuk alışverişlerini İncirliovamızda yapabilecekler. Vatandaşlarımızın mutfak masraflarına katkı sağlaması ve ilçemizin gelişimi açısından çok önemli bir hizmeti ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Et ve Süt Kurumu satış mağazasının ilçemize kazandırılmasında emeği geçen AK Parti Aydın Milletvekillerimize, Denizli Et Kombinası Müdürü Sayın Alper Durmuş’a ve bu süreçte bizlere destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelişen ve büyüyen İncirliovamız için çalışmaya devam edeceğiz. Et ve Süt Kurumu satış mağazamız ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.