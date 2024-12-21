İncirliova Belediyesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilçeye hibe edilen 4 milyon 121 bin TL değerindeki çöp toplama aracını teslim alırken, son destekle birlikte İncirliova iki ayda 10 milyon TL değerinde hibe desteği almış oldu.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın Ankara temasları kapsamında yaptığı görüşmeler ile ilçeye kazandırdığı hibe desteğinin değeri son iki ayda 10 milyon TL civarında oldu. İlçe son iki ayda İller Bankası’ndan 4 milyon TL, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 5 milyon 500 bin TL değerinde hibe desteği aldı. İncirliova Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibe desteklerinin ilk ayağı olan 1 milyon 500 bin TL değerindeki 170 adet büyük çöp konteynerini daha önce teslim almıştı. 4 milyon 121 bin TL değerindeki çöp toplama aracı da bugün ilçeye ulaştı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gelen aracı Başkan Kaya teslim aldı. Teslim töreninde Başkan Kaya’ya AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, MHP İncirliova İlçe Başkanı Ercan Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu, AK Parti İncirliova İlçe Kadın Kolları Başkanı İlkay Karabulut, AK Parti İncirliova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Geçgel ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Araç tesliminin ardından açıklama yapan Başkan Kaya, "Çevre kirliliğinin önlenmesi ve mahallelerimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçemize hibe edilen 4 milyon 121 bin TL değerindeki çöp toplama aracımızı teslim aldık. Daha önce teslim aldığımız 170 adet büyük çöp konteynerimiz ile birlikte toplamda 5 milyon 500 bin TL, İller Bankamızdan yol yapımı için aldığımız 4 milyon TL hibe desteğiyle birlikte ise son iki ayda 10 milyon TL değerine yakın hibe desteğini ilçemize kazandırmış olduk. İncirliovamızın geleceği için durmaksızın çalışırken devletimizin de desteği ile yolumuza daha güçlü devam ediyoruz. Hibe desteklerinin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere TBMM KİT Komisyonu Başkanımız ve AK Parti Aydın Milletvekilimiz Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekillerimiz Seda Sarıbaş, Sayın Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanımız Sayın Gökhan Ökten’e ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

İncirliova’nın geleceği için çalıştıklarını belirten Başkan Kaya, devlet destekli belediyecilik hizmetlerinin önemine de vurgu yaparak ilçede son dönemde yapılan çalışmaları aktardı.

“İller Bankası’ndan almış olduğumuz 4 Milyon TL’lik hibe desteği ile başladığımız Zafer Mahallemizin yol yapım ve yenileme çalışmaları hali hazırda devam ediyor. Yine İller Bankası’ndan uygun ödeme şartları ile 22 Milyon TL tutarında bir kredi kullanımı gerçekleştirerek emekliye ayrılan çalışanlarımızın kıdem tazminatı ödemelerini gerçekleştirdik. Geçtiğimiz süreçte Aydın Valiliğimizin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız (YİKOB), Karayolları Genel Müdürlüğümüz (KGM) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz (DSİ) ile birlikte ilçemizde yürüttüğümüz pek çok çalışma oldu. Eğitim ve spor alanında ilçemizde birçok yatırım son aşamaya geldi. Kültür Bakanlığımız ile ortak projelerin hazırlıklarını ilgili birimlerimiz yürütmeye devam ediyor. Devletimizin kurumları ile uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile bizlerin taleplerini karşılıksız bırakmayan devletimizin tüm kurum amir ve yetkililerine teşekkür ediyorum." diyen Başkan Kaya, Ankara ziyaretlerinin süreceğini de belirterek “Devletimizin de desteği ile İncirliovamızı daha da güzelleştirmeye, ilçemize hizmet getirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.