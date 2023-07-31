DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu’nu ziyaret eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçe genelindeki yatırımlara yönelik görüşmelerde bulundu.

İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, kurum ziyaretlerine başladı. Bu çerçevede beraberindeki heyetle Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu’nu ziyaret eden Başkan Kaya, İncirliova genelindeki devam eden çalışmaları ve yatırımları görüştü.

Ziyaret ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın’ın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, beraberindeki heyet ile birlikte; Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu’nu makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, İncirliova ilçe sınırları içerisinde devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulunuldu” ifadeleri yer aldı.