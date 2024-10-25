Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisiyken kaldığı yurtta gerçekleşen elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın adını taşıyan Tren Kütüphanesi Ertaş ailesinin de katıldığı duygusal bir törenle hizmete açıldı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde, İncirliova Belediyesi tarafından eğitim yatırımları kapsamında Tarihi Hangar alanında yapılan, kütüphane ve sosyal donatı alanı olarak hizmet verecek Zeren Ertaş Tren Kütüphanesi’nin açılışına İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, MHP İncirliova İlçe Başkanı Ercan Özdemir, İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı İsmail Gün, İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, İncirliova İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz, STK başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zeren Ertaş adına hayır dağıtılan ve Kur’an-ı Kerim okunan açılışta genç kızın babası Akın Ertaş ile annesi Serpil Ertaş, aile üyeleri ve arkadaşları da yer aldı.

Duygu dolu açılışta konuşan Başkan Kaya, “Geçen sene bugün, hepimizi çok üzen bir olay yaşadık. Henüz 22 yaşında pırıl pırıl bir üniversite öğrencisiyken elim bir kaza sonucu Zeren kızımızı kaybettik. Kızımızın hatırasının eğitim amaçlı bir eserde yaşatılmasını sağlamak amacıyla adını bu tren kütüphanesine verdik. Burası hem öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlayacak hem sosyalleşmeleri için yeni bir yer oluşturacak hem de Zeren kızımızın adını yaşatacak çok güzel bir sosyal donatı ve eğitim alanı oldu. Burada Zeren kızımız gibi pırıl pırıl gençlerimiz, çocuklarımız derslerini çalışacak, kitap okuyacak ve kendilerini yetiştirecekler. Bugün bizlerle birlikte olan değerli Ertaş ailesine teşekkür ediyor, Zeren Ertaş Tren Kütüphanemizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Duygusal anların yaşandığı açılışta söz alan Anne Ertaş Başkan Kaya’ya teşekkür ederken, “Kızımın adının burada yaşatılacak olması benim için çok büyük bir teselli. Zeren sizlerle yaşayacak burada. Umarım bu kütüphanenin içindeki her bilgiden birçok çocuk bir şeyler öğrenip hayatına güzel bir not katar.” ifadelerine yer verdi. Baba Ertaş ise , “Artık bizimde İncirliova’da bir evimiz var bize bu duyguyu yaşatan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılışın ardından Başkan Kaya, Ertaş ailesine kütüphaneyi gezdirdi. Kütüphane içerisinde Zeren Ertaş’ın okuduğu kitapların ve özel eşyalarının yer aldığı Zeren Ertaş Anı Köşesi’ne gelindiğinde duygusal anlar yaşandı. Ertaş ailesi ve yakınları ile birlikte kütüphaneyi gezen davetlilerin de göz yaşlarını tutamadığı görüldü.