Aydın’ın İncirliova ilçesinde bulunan ve menfez derinliğinin yetersiz olması sebebiyle yıkılan Yalkıdere Köprüsü’nün olduğu bölüm için harekete geçen İncirliova Belediyesi, mağduriyetin önüne geçmek amacıyla köprünün bulunduğu alanı toprakla doldurarak geçici olarak yeniden kullanıma açtı.

Germencik’in Çarıklar ve Meşeli, İncirliova’nın İsafakılar, Eğrek, Arzular, Karabağ, Hürriyet ve İstiklal mahallelerinden geçen ve her yağmur yağdığında taşkın riskiyle karşı karşıya kalan Yalkıdere Çayı’nın İstiklal Mahallesi bölümündeki köprü taşkın önlemi çerçevesinde yıkıldı. Menfez derinliğinin yetersiz olması sebebiyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yıkılan köprünün olduğu bölüme, vatandaşların mağdur olmaması adına İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya geçici bir çözüm için harekete geçti. Köprünün bulunduğu alan toprak ile doldurularak vatandaşların kullanımına açıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; “Geçtiğimiz günlerde yoğun yağış sebebiyle meydana gelen taşkın ve sel sonrasında önlem amacıyla Devlet Su İşleri tarafından Yalkıdere Köprüsü yıkılmıştı. Dere içinden araç geçişini sağlamak ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yeni köprü yapılıncaya kadar dolgu yöntemiyle geçici olarak köprü mevkii yeniden kullanıma açılmıştır” dedi.