Aydın’ın İncirliova ilçesinde İncirliova Belediyesi tarafından deprem bölgeleri için bir yandan yardım toplanmaya devam ederken, bir yandan da teslim edilen ihtiyaç malzemeleri tırlara yüklenerek ilgili yerlere gönderiliyor.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde İncirliova Belediyesi tarafından deprem bölgeleri için bir yandan yardım toplanmaya devam ederken, bir yandan da teslim edilen ihtiyaç malzemeleri tırlara yüklenerek ilgili yerlere gönderiliyor.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Yıkıcı depremlerde; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam rakamlara göre 12 bin 391 kişi hayatını kaybederken, 62 bin 914 kişi de yaralandı.

Yaşanan depremlerin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da yardım seferberliği başladı. Soğuk kış günlerinde evsiz kalan vatandaşlar için, mont, polar, kaza, atkı, bere, eldiven, bot gibi giysilerin yanı sıra acil ihtiyaç duyulacak malzemeler için kampanyalar düzenlendi. Aydın’ın İncirliova ilçesinde de depremin hemen ardından İncirliova Belediyesi de başlattığı kampanya ile yardım toplamaya başladı. Görevliler bir yandan vatandaşlardan gelen yardımları toplarken, bir yandan da toplanan yardımlar tırlara yüklenerek deprem bölgelerine doğru gönderiliyor.

"İyi ki varsın İncirliova"

İncirliova halkının gösterdiği hassasiyete teşekkür eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Deprem bölgesinden aldığımız haberler nedeniyle yüreğimiz kan ağlarken kalbimizi ısıtan, umudumuza umut, birliğimize birlik katan, dayanışma sözcüğünü anlamlı kılan, yüreği güzel İncirliovalı hemşehrilerim, yardımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsın İncirliova" dedi.