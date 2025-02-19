İncirliova Belediyesi, Tarihi Hangar Kafe ve Restoran’ın bahçesinde başlattığı çevre düzenleme çalışmasıyla mekâna şık bir görünüm kazandırıyor. Yapılan uygulama ile tarihi mekanın bahçesi daha şık ve estetik bir görünüme kavuşuyor.

İncirliova Belediyesi, vatandaşlarına daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla ilçenin en sevilen ve çok tercih edilen belediye işletmelerinden Tarihi Hangar Kafe ve Restoran’ın bahçesinde çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmayı İncirliova Belediye Başkanı Başkan Kaya da yerinde inceledi. Çalışmalar tamamlandığında, begonit taş döşemesiyle bahçe daha şık ve estetik hale gelecek. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören dış mekân, yeni çevre düzenlemesiyle vatandaşlara daha keyifli bir ortam sunacak.

İncirliova Belediyesi tarafından restorasyon ve yenileme çalışmaları tamamlanarak 2022 Ağustos’unda hizmete açılan Tarihi Hangar Kafe ve Restoran açıldığı tarihten itibaren uygun fiyatlı ve zengin menüleri ile ilçede vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Eskiden vatandaşların yanından geçmeye korktuğu mezbelelik alan Başkan Kaya öncülüğünde gerçekleşen çalışma ile kısa sürede ilçenin en çok tercih mekanı haline geldi. Yenilenen bahçesi ile daha da güzelleşen tarihi mekan daha kaliteli hizmet vermeye devam edecek.

Tarihi Hangar Kafe ve Restoran’da devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kaya, kısa süre de tamamlanması beklenen çalışmalarla ilgili olarak, "Tarihi Hangar Kafe ve Restoranımızın bahçesinde gerçekleştirdiğimiz çevre düzenlemesiyle bahçemiz daha şık ve estetik bir görünüme kavuşacak. Vatandaşlarımıza çok daha kaliteli ve konforlu hizmet sunmaya devam edeceğiz. Yenilenmiş yüzü ile hizmet verecek olan tarihi mekanımızın bahçesinde hatırı kırk yıllık kahvemizi içmeye tüm vatandaşlarımızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.