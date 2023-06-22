Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çerçevesinde İncirliova’da gerçekleştirilen çalışmalar İlçe Değerlendirme Toplantısı’nda masaya yatırıldı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yürütülen sosyal hizmet çalışmalarının değerlendirilmesi, refah düzeylerinin artırılması, yaşanmış ve yaşanabilecek sorunların gözden geçirilmesi amacıyla İlçe Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Aydın Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar masaya yatırıldı.

İncirliova Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda İncirliova ilçesinin sosyo-demografik bilgileri, eğitim, sağlık, göç, erken yaşta evlilik, sosyal yardımlar, intihar gibi konu başlıkları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve evde bakım hizmetleri konuları görüşüldü. Ayrıca toplantıda sosyal hayatın refah düzeyini artırmak yönünde kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

Gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ertekin’in yanı sıra İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk ile il ve ilçe kurum müdürleri katıldı.