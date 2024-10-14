Aydın’ın İncirliova ilçesinde samanlık alanda çıkan ve bahçeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Hacıaliobası Mahallesi’nde bulunan İlhami Badan’a ait samanlık henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarın etkisiyle alevler yakındaki bahçeye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının sıçradığı bahçeye önce müdahale etti. Yangın nedeniyle Hacıaliobası Mahallesi’ni duman sardı. Yangının önünü kesen ekipler, yanan samanları söndürmek için soğutma çalışmalarına devam ediyor.