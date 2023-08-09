Aydın’ın İncirliova ilçesinde 3 mahalleyi içerisine alan yeni sağlık ocağı projesi için ilk adım atıldı.

İncirliova ilçesindeki Kurtuluş, Hürriyet ve Atatürk mahallelerinin ortak kullanımı için talep edilen yeni sağlık ocağı projesinde ilk adım atıldı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’yı makamında ziyaret eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, gerçekleştirdiği toplantının ardından beraberindeki heyetle birlikte sağlık ocağının yapılması planlanan Kurtuluş Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Müdür Şenkul, yetkililerden bilgi alarak, görüş alışverişinde bulundu.

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, paylaşımında “Aydın İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul ve beraberindeki heyeti belediyemizde ağırladık. Belediyemizde gerçekleştirdiğimiz verimli toplantı sonrasında Kurtuluş Mahallesi Muhtarımız Mustafa Göçer ile birlikte Kurtuluş Mahallesi ve çevre mahallerinin ortak talebi olan sağlık ocağı hakkında yerinde incelemelerde bulunduk. Müdürümüze ve kıymetli konuklarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.