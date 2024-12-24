Aydın’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış İncirliova ilçesinde karayolunu göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın için turuncu kod uyarısı yapıldı. Gece saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış Aydın’da etkili oldu. Yağışın devam ettiği Aydın’da kuvvetli sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. İncirliova ilçesinin girişinde Aydın-İzmir karayolunu yağmur suları kapladı. Aşırı yağış nedeniyle dolan kanallar karayolunu göle çevirdi. Karayolları ekipleri, yoldaki biriken yağmur sularının tıkadığı giderleri açmak için çalışma yaptı.