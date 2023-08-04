İncirliova Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen aşure hayrında binlerce kişiye aşure ikram edildi. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte aşure dağıtımı sırasında şehitlerin ruhuna mevlidi şerif okundu.

Aşure dağıtım töreninde konuşan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure hayrımızı bu yıl da halkımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Rabbim aşurelerimiz başta olmak üzere mübarek Muharrem ayında yapılan tüm ibadetlerimizi kabul etsin. Hanelerimiz aşure bereketiyle bereketlensin. Gönüllerimiz aşure gibi daima tatlı ve huzurlu olsun. Yüce Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kötülükten korusun, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Aşure hayrımıza katılan tüm konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Geçtiğimiz hafta AK Parti’ye katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın davetine AK Parti Aydın Milletvekilleri ve parti yöneticilerinin yanı sıra Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti İncirliova İlçe yönetimi katıldı.

Kazan başına geçip bizzat kendisi de halka aşure dağıtan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı.