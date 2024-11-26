İncirliova Alevi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Gündoğan, Gerenkova Mahallesi’nde yapımı süren Cemevi ve Kültür Merkezi için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

600 metrekarelik alanda inşa edilen Cemevi ve Kültür Merkezi, çok yönlü bir yapı olarak planlanıyor. Merkezde cemiyet alanının yanı sıra morg ve gasilhane gibi defin hizmetleri için kullanılacak bölümler yer alacak. Ayrıca folklor ve enstrüman derslerinin verilmesi, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor. Aydın Valiliği onayıyla yürütülen kampanya kapsamında Türkiye genelinden bağış yapılabileceğini belirten İncirliova Alevi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Gündoğan, yardımların Ziraat Bankası hesabına gönderilebileceğini ifade etti

Alevi vatandaşlar başta olmak üzere pek çok kişiye hizmet sunması hedeflenen merkezin, İncirliova’ya kültürel ve sosyal anlamda değer katması ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlara da hizmet vermesi bekleniyor.

Proje aşamasından itibaren Gerenkova Cemevi ve Kültür Merkezi’nin takipçisi olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden de destek çağrısında bulunarak, "Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin dediği gibi hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Cemevi ve Kültür Merkezimiz ile ilgili bugüne kadar ne yapılması gerekiyorsa yaptık ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Cemevi ve aynı zamanda kültür merkezi olarak hizmet verecek binamız hem ilçemizde önemli bir eksikliği giderecek hem de zenginlik katacak. Tamamlanması ile birlikte ilçemiz ile birlikte civar ilçelerde yaşayan canlara da hizmet verecek olan Cemevi ve Kültür Merkezimiz için hayırsever vatandaşlarımızın da desteklerini bekliyoruz" ifadelerine yer vermişti.