Aydın’ın İncirliova ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediliyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova ilçesinde icra edilen devriye esnasında çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde ’uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan aranan ve hakkında toplam 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan R.U., ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.A., ’dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan aranan ve hakkında toplam 8 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.A., ’birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’ suçundan aranan ve hakkında toplam 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan V.A. ile ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında toplam 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.E. olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.