Aydın’ın İncirliova ilçesinde jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan 62 ilkokul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan 62 ilkokul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.

Trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullardaki eğitimlerine hız veren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde İncirliova ilçesi Ekrem Çiftçi İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla öğrencileri ziyaret eden ekipler, 62 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında hareket tarzları konularında eğitim verildi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte 21 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı.