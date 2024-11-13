İncirliova Belediyesi Zafer Mahallesi’nin en büyük iki caddesi Şehit Öğretmen Adem Akdeniz ve Hacıaliobası Caddeleri’nin yenilenmesi için yol yapım çalışmalarına başladı.

Başkan Aytekin Kaya öncülüğünde geçtiğimiz hizmet döneminde 180 bin metrekarenin üzerinde yol yapım ve yenileme çalışması ile ilçe tarihinin en büyük yol hamlesini gerçekleştiren İncirliova Belediyesi, yeni dönemde de çalışmalarını sürdürüyor. Rahat, konforlu ve sağlıklı ulaşım parolası ile hizmetlerini sürdüren İncirliova Belediyesi yaklaşık 5 bin nüfusa sahip Zafer Mahallesi’nin en büyük iki caddesinin yenileme çalışmalarına başladı. 10 bin metrekare uzunluğundaki iki caddenin yapımı için İller Bankası’ndan gelen 4 milyon TL’lik hibe desteği kullanılırken, çalışmalar 35 gün içerisinde tamamlanacak.

Yol hamlesi devam ediyor

Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çalışmalara ilişkin açıklamasında, “Geçtiğimiz hizmet dönemimizde gerçekleştirdiğimiz ilçe tarihinin en büyük yol hamlesini devam ettiriyoruz. 10 bin metrekare uzunluğundaki Şehit Öğretmen Adem Akdeniz ve Hacıaliobası Caddelerimizin yenileme çalışmalarına İller Bankası’ndan aldığımız 4 milyon TL hibe kredi ile başladık. 35 gün içerisinde tamamlanacak çalışma ile vatandaşlarımız daha rahat, konforlu ve sağlıklı ulaşım sağlayabilecekleri yollara kavuşacak” ifadelerine yer verdi.

Merkez kırsal ayrımı yapmadan hizmet

Başkan Kaya açıklamasında yol çalışmalarının devam edeceğini de belirterek, ”Merkez kırsal ayrımı yapmaksızın İncirliovamızda sorumluluk alanlarımız dahilinde olan tüm yollarımızın, ilçemize yakışır estetiklikte, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayacağı modern yollar olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

Sırada istasyon üstü mahalleler var

Doğalgaz çalışmalarının devam ettiği istasyon üstü mahallelere ilişkin de konuşan Başkan Kaya, “Doğalgaz çalışmaları nedeniyle istasyon üstü mahallelerimizde yollarımız bozuldu. Yollarımızın yenilenmesi için bu bölgemizdeki çalışmaların bitmesini bekliyoruz. Doğalgaz çalışmaları biter bitmez bu mahallelerimizin de yol yenileme çalışmalarına başlayacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bir an evvel müracaatlarını yaparak hanelerine doğalgazlarını bağlatmaları. Devletimizin de desteği ile yollarımızı en güzel şekilde yenileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya’dan vekillere teşekkür

İller Bankası aracılığı ile kullanılan 4 milyon TL hibe krediye ilişkin AK Parti Aydın Milletvekillerine de teşekkür eden Başkan Kaya, “Ankara ziyaretlerimizde her zaman yanımızda olan, İller Bankası’ndan hibe kredi kullanımımız noktasında da bizlerden desteğini eksik etmeyen AK Parti Aydın milletvekillerine ve İller Bankası yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.