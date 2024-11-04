İncirliova Belediyesi kış mevsimine hazırlık kapsamında ilçedeki ağaçların bakım, budama ve temizlik işlemlerine devam ediyor.

İncirliova Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Aydın-İzmir Karayolu üzerinde bulunan ağaçlarda budama işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan planlama ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda devam edecek çalışmalar boyunca ilçenin cadde ve sokaklarında yer alan ağaçlar, düzenli çevre şartlarına uygun ve sağlıklı hale getirilecek. Ağaçların özellikle lodos gibi fırtınalı havalarda tehlike oluşturan, dallarından arındırıldığı budama çalışmaları organize şekilde devam edecek. Budama çalışmalarında büyük ağaçlar için sepetli özel vinç kullanılırken hem vatandaşların güvenliği hem de kent trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için de gerekli önlemler alındı. Ana cadde üzerindeki ağaçların dallarını temizleyen ekipler trafiğin aksamamasını için büyük hassasiyet gösterdi. Çalışmalar boyunca bir personel devamlı olarak trafikteki sürücüleri çalışmanın yapılmadığı diğer şeride yönlendirdi.

“Daha sağlıklı ve düzenli çevre için çalışmaya devam edeceğiz”

Kışa hazırlık kapsamında yapılan ağaç budama çalışmalarını değerlendiren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "İlçemizdeki ağaçların sağlıklı büyüyebilmeleri, cadde ve sokaklarımızın daha düzenli bir görünüme kavuşması için ekiplerimiz ağaç budama, bakım temizlik çalışmalarına devam ediyor. İlkbahar mevsimine kadar düzenli olarak devam edecek çalışmalar ile birlikte hem kış mevsiminde şiddetli rüzgarlar sebebiyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçecek hem de İncirliovamızın ağaçlarının güzelleşmesini sağlayacağız. Daha sağlıklı ve düzenli çevre için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.