Aydın’ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi’nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda güvenliği ve hijyen standartlarını sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Acarlar Mahallesi’ndeki fırın ve kahvehaneleri tek tek denetledi. Fırınlarda hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, kullanılan malzemelerin tazeliği ve üretim süreçlerinin sağlık standartlarına uygunluğu kontrol edildi. Kahvehanelerde ise hijyen, gıda güvenliği ve servis kalitesi gibi unsurlar titizlikle gözden geçirildi. Denetimler sadece işletmelerle sınırlı kalmadı. Acarlar İstiklal İlkokulu, özel yurt ve gündüz bakımevi yemekhaneleri de denetim kapsamında yer aldı. Okul ve yurt yemekhanelerindeki yemeklerin hazırlanma, saklama ve servis aşamaları dikkatle incelendi. Yetkililer, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ve halk sağlığını korumak için her türlü önlemin alınacağını vurguladı.