İncirliova Belediyesi, vatandaşların güvenli ve adil alışveriş yapabilmesi için pazar yerlerinde tartı kontrol noktalarını hizmete devam ettiriyor. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Kimsenin kimseye hakkının geçmediği bir alışveriş ortamı oluşturmak istiyoruz" diyerek uygulamanın önemine dikkat çekti.

İncirliova Belediyesi başta kapalı pazar yeri olmak üzere ilçedeki tüm pazarlarda kurduğu tartı kontrol noktalarıyla vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor. Alışveriş yapan vatandaşlar, satın aldıkları ürünleri zabıta ekiplerinin gözetiminde yeniden tartarak kontrol edebiliyor. İncirliova Belediyesi’nin uygulaması hem esnafın hem de vatandaşların memnuniyetini kazanırken, pazarlarda oluşabilecek tartı kaynaklı sorunların da önüne geçilmesini sağlıyor.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için kapalı pazar yerimiz başta olmak üzere ilçemizdeki tüm pazarlarda tartı kontrol noktalarımız hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlarımız ürünlerini zabıta ekiplerimiz eşliğinde yeniden tarttırabilir, alışverişini güven içinde tamamlayabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaya ayrıca belediye olarak amaçlarının güvenilir ve şeffaf bir alışveriş ortamı sunmak olduğunu belirterek, "Amacımız; kimsenin kimseye hakkının geçmediği, güvenilir ve şeffaf alışveriş ortamını sürdürmek. Tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli alışverişler diliyorum" dedi.