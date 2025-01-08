İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 2025 yılının ilk büyük müjdesini kamuoyuyla paylaştı. İlçede Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hizmete gireceğini duyuran Kaya, bu yatırımla sağlık alanındaki büyük bir ihtiyacın karşılanacağını belirtti.

Görev süresi boyunca doğalgaz, kapalı spor salonu, gençlik merkezi, yüzme havuzu ve yeni okul binaları gibi birçok devlet yatırımlarının ilçeye kazandırılmasında önemli rol oynayan Başkan Kaya, bu kez sağlık alanında önemli bir projenin hayata geçirilmesine öncülük ediyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü binası içerisinde hizmet verecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için çalışmalar başladı. Merkez, dört ünite kapasitesi ve dört uzman hekim kadrosuyla İncirliova halkına kaliteli sağlık hizmeti sunacak.

Vatandaşlar, merkezden faydalanmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden İncirliova Semt Polikliniği’ni seçerek kolayca randevu alabilecek. Dış tedavilerinin büyük bir bölümü bu merkezde gerçekleştirilecek.

Başkan Kaya, projenin detaylarını değerlendirmek üzere Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Bahadır Turgut, İncirliova İlçe Sağlık Müdürü Gülay Elçi ve Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali İşler Müdürü Yakup Özen ile makamında bir araya geldi. Toplantının ardından Başkan Kaya, merkezin en kısa sürede hizmete gireceğini duyurdu.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, şu ifadelere yer verdi; "2025 yılına sağlık alanında büyük bir adımla giriyoruz. Bu alanda önemli bir ihtiyacı karşılayacak değerli bir yatırımı devletimizin eliyle ilçemize kazandırıyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü içerisinde hizmet verecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunulacak. Dört ünite kapasitesi ve dört uzman hekim kadrosu ile hizmet verecek merkez ile artık vatandaşlarımız, diş tedavisi ve kontrollerini İncirliovamızda yapabilecek. Efeler’e, Germencik’e veya başka hastanelere gitmesine gerek kalmayacak. Bu önemli yatırımın İncirliovamıza kazandırılmasında emeği geçen ve destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Sağlık alanında İncirliova’ya değer katacak olan bu projeyi, İncirliova halkının büyük bir memnuniyetle karşılık vermesi bekleniyor. Merkezin en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.