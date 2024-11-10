İncirliova Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86. ölüm yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. "10 Kasım Atatürk Fotoğraf Sergisi", Sevgi Yolu’nda, vatandaşların ilgisine sunuldu.

Atatürk’ün farklı dönemlerde çekilen fotoğrafları, cenaze töreni ve 1938 yılının 10 Kasım gününe ait gazete sayfalarının yer aldığı sergi, Cumhuriyet Meydanı’nda saat 9:05’te gerçekleşen anma etkinliğinin ardından gezilmeye başlandı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya eşliğinde İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, ilçe protokolü ve vatandaşlar ilk olarak gezdikleri sergiyi büyük bir ilgiyle inceledi.

Gençler ve çocuklar için hazırlandı

Başkan Kaya, sergiye ilişkin yaptığı açıklamasında “Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve onun mücadelesini hatırlatmak, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza onun mirasını doğru bir şekilde aktarmak amacıyla çok güzel bir sergi hazırladık. Tüm vatandaşlarımızı özellikle aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızı da yanlarına alarak Atatürk’ün farklı dönemlerde çekilen fotoğrafları, cenaze töreni ve 1938 yılının 10 Kasım gününe ait gazete sayfalarının yer aldığı sergimizi incelemeye davet ediyorum. İncirliovamıza çok yakışan bir sergi oldu." ifadelerine yer verdi.

Fotoğraflarla tarihe tanıklık ettiler

Atatürk’ün farklı dönemlerde çekilen fotoğrafları, cenaze töreni ve 1938 yılının 10 Kasım gününe ait gazete sayfalarının yer aldığı sergi ilk günden vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Sergiyi gezen vatandaşlar fotoğraflarla birlikte Atatürk’ün liderlik özelliklerine, toplumla kurduğu güçlü bağlara ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanıklık etme fırsatı buldu.

Sergi iki gün boyunca görülebilecek

İncirliova Belediyesi tarafından düzenlenen bu anlamlı sergi, iki gün boyunca İncirliova Sevgi Yolu’nda açık kalacak. Vatandaşlar, Atatürk’ün tarihi fotoğraflarını görme fırsatı bulacak.