Deprem felaketinin yaralarının sarılması için İncirliova’da da tüm imkanlar seferber edildi. Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın öncülüğünde hayata geçirilen ve vatandaşların da destek verdiği yardım kampanyası çerçevesinde deprem bölgesine şimdiye kadar toplam 15 kamyon yardım malzemesi gönderildi. İlçeye gelen depremzedelerin ise barınma, eşya, gıda-temizlik malzemeleri gibi ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor.

Deprem felaketinin yaralarının sarılması için İncirliova’da da tüm imkanlar seferber edildi. Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın öncülüğünde hayata geçirilen ve vatandaşların da destek verdiği yardım kampanyası çerçevesinde deprem bölgesine şimdiye kadar toplam 15 kamyon yardım malzemesi gönderildi. İlçeye gelen depremzedelerin ise barınma, eşya, gıda-temizlik malzemeleri gibi ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor.

İncirliova tek yürek oldu

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Zor günler geçiren depremzedelere destek olmak için tüm Türkiye olduğu gibi İncirliova da harekete geçti. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına, İncirliova halkı büyük destek verdi. 7’den 70’e binlerce vatandaşın katkıda bulunduğu kampanya çerçevesinde belediye hizmet binası girişinde toplanan yardım malzemeleri, belediye çalışanları ve gönüller tarafından yapılan ayrıştırma ve paketleme işleminin ardından deprem bölgesine gönderildi. Deprem bölgesine gönderilen yardımlar tamamlanırken, ağırlık İncirliova’ya gelip yerleşen depremzedelerin barınma, eşya, gıda-temizlik malzemeleri ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasına verildi.

“Milletçe bu zor günlerin üstesinden geleceğiz”

Başkan Kaya, yardım kampanyasına destek olan vatandaşlara teşekkür ederek, “Deprem bölgesine gönderilmek üzere başlattığımız yardım kampanyasına el yapımı kışlık salçadan, battaniyeye, çoraptan zeytinyağına, elektrikli ısıtıcıdan el örmesi atkıya kısacası evinde ne varsa depremzede kardeşleri için getiren, yardım malzemelerini taşımak için araçlarını seferber eden yaşlı-genç, çocuk-yetişkin yediden yetmişe tüm İncirliova halkına yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki kötü günlerde her zaman birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmayı başaran büyük Türk milleti depremin oluşturduğu bu yaraları da kısa sürede saracaktır. Milletçe birlik olarak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Acımız çok büyük. Bu vesileyle depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Çocukların yardım mesajları duygulandırıyor

Birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı yardım kampanyasına özellikle çocukların yaptığı yardımlar, duygulandırıyor. Çocuklardan notlarla gelen oyuncak, kıyafet ve benzeri yardım malzemelerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Aytekin Kaya, “Bedenleriniz küçük olabilir ama yürekleriniz kocaman benim canım evlatlarım. İncirliova olarak, Türkiye olarak biz çok ama çok şanslıyız. Çünkü bizim sizler gibi duyarlı, akıllı ve tertemiz kalpli yavrularımız var. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim sizleri ve deprem bölgesindeki tüm canlarımızı esirgesin. Allah aziz milletimizi korusun. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

“Depremzedelerimizi misafir ediyoruz”

Yardım kampanyasının devam ettiğinin altını çizen Başkan Kaya, “Şimdiye kadar deprem bölgesine toplam 15 kamyon, yardım malzemesi gönderdik. Deprem bölgesine yardım malzemesi göndermekle kalmayıp, ilçemize gelen depremzedelerimizi de misafir etmeyi sürdürüyoruz. Onların barınma, eşya, gıda- temizlik malzemeleri gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız, sosyal medya hesaplarımızdan sürekli yenilediğimiz deprem bölgesi ve deprem bölgesinden İncirliovamıza gelen depremzedeler için ihtiyaç listesindeki yardım malzemelerini günün her saatinde belediyemize teslim edebilir ya da 0256- 585 12 24 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız, belirlediğimiz yardım malzemelerini getirmeleridir” diye konuştu.

İhtiyaç listesi

İncirliova’da kalan depremzedeler için belirlenen yeni ihtiyaç listesini paylaşan İncirliova Belediyesi’nin listesinde sıvı yağ (1 ya da 2 litrelik), çay (yarım ya da 1 kiloluk), toz şeker (1 ya da 2 kiloluk), kesme/küp şeker, tuz, salça, makarna, tel şehriye, arpa şehriye, un (1 ya da 2 kiloluk), süt (1 litrelik), bakliyat (mercimek, nohut, kuru fasulye, pirinç, bulgur vb.), bisküvi (çocuklar için atıştırmalıklar), tuvalet kağıdı, diş macunu, diş fırçası, şampuan, havlu peçete, sıvı sabun (küçük boy), bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, ev temizliğinde kullanılan temizlik malzemeleri (yüzey temizleyici, cif, yağ sökücü, kir ve pas sökücü şeklinde malzemeler) gibi ürünler yer aldı.