İncirliova Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında ‘Akıllı Şehir Stratejisi ile İncirliova’da Yeşil ve Dijital Dönüşüm’ projesi için ilk adım atıldı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde gerçekleşecek proje için İncirliova Belediyesi ve GEKA arasında ortak işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Kaya tarafından imzalanan, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeye yönelik nihai strateji belgesinin hazırlanmasını içeren protokolü, merkezi Denizli’de bulunan Güney Ege Kalkınma Ajansı’na (GEKA) İncirliova Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Çetin Bayatlı ve Başkan Danışmanı Hüseyin Çetin teslim etti. İncirliova heyetini Denizli’de Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ağırladı.

“Geleceğin modern İncirliova’sı için çalışıyoruz”

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile imzalanan protokole ilişkin açıklama yapan Başkan Kaya; “ Hedefimiz geleceğin modern İncirliova’sını oluşturmak. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile imzalamış olduğumuz protokol bunun ilk adımı. Proje kapsamında nihai strateji belgesinin hazırlanması ile dünyanın önde gelen şehirlerinde kullanılan teknoloji ve uygulamaların ilçemizde kullanılabileceği alanları belirleyeceğiz. ‘Akıllı Şehir Stratejisi ile İncirliova’da Yeşil ve Dijital Dönüşüm’ projesi ile modern bir İncirliova için gerekli tüm adımları belirlenen plan dâhilinde atacağız. Projemize destekleri için başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Aydın milletvekillerimiz, GEKA Genel Sekreterimiz Ümit Gülyağı’na ve projemizin tüm paydaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

İlk önce alanlar belirlenecek

Proje kapsamında ilk olarak ilçede dijitalleşme ve yeşil dönüşüm sağlanacak alanlar belirlenecek. Kamu hizmetleri, sanayi, tarım, atık yönetimi ve çevre koruma alanları başta olmak üzere ilçede mevcut durumunun analizi yapılacak. Projenin devamında kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi sağlanacak. İlçenin akıllı teknolojilere geçişi için gerekli altyapı, yatırım ve finansman ihtiyaçları belirlenecek. Kısa, orta ve uzun vadeli akıllı şehir hedeflerinin belirlenmesinin ardından, bu hedeflere ulaşmak için eylem planları oluşturulacak.

Doğal kaynaklar kullanılacak

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte ilçede yaşayan vatandaşlar kamu hizmetleri başta olmak üzere kente ilişkin birçok bilgiye de dijital ortamdan ulaşabilecek. İlçenin geçmişinin, kültürel birikiminin yer alacağı mobil uygulamalar ile kente özel bir veri sistemi oluşturulacak. Kurulacak yeşil dönüşüm ağı ile ilçenin doğal kaynakları ve atıkları, enerji üretimi, tarım ve sanayi gibi alanlarda değerlendirilecek.