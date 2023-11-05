İsrail ve ABD’yi protesto etmek için İncirlik Üssü önünde eylem yapan kalabalıktan bir grup askeri bölgeye girmeye çalışınca polis ve asker müdahale ederek grubu geri püskürttü. Şahıslar üst etrafındaki tarlaları ateşe verdi.

Türkiye genelinde toplanan gruplar, öğle saatlerinde İsrail’in Filistin’e saldırılarını ve İsrail’e destek veren ABD’yi protesto etmek üzere İncirlik Üssü’ne geldi. Emniyet ekiplerinin İncirlik Üssü’nün arka tarafındaki Sezai Karakoç Bulvarı’nda eylem yapmalarına izin verdiği kalabalıktan bir grup, polisin bariyerlerini aşıp askeri bölgeye girmek istedi. Bunun üzerine polis, TOMA ile su ve biber gazı sıkarak müdahale ettiği grubu askeri bölgeden uzaklaştırdı. Ancak grup bir süre sonra tekrar askeri üsse girmek isteyince polis, bu kez 5 TOMA ile gruba müdahale etti. Çevik kuvvet ekiplerinin de biber gazı ile müdahale ettiği gruptan bazı kişilerin polise taş attığı görüldü. Buna rağmen grup geri adım atmayınca askerler de bölgeye sevk edildi. Üsse giremeyeceğini anlayan şahıslar polis midibüsüne zarar vererek, üs etrafındaki tarlaları ateşe verdi. Polisin ve askerin müdahalesiyle grup dağıldı. Yangını ise ekipler müdahale ederek söndürdü.