Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı paylaşımda, “Adana İncirlik Üssünde oluşturulan Lojistik Merkezimizdeki yardım malzemeleri hızlı bir şekilde Özel Kuvvetler Komutanlığımızın helikopterlerine yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmaya devam ediliyor. Türkiye tek yürek" denildi.

Kahramamaraş merkezli yıkıcı depremler sonrasında harekete geçen Milli Savunma Bakanlığı, Adana İncirlik Üssünde oluşturulan merkezlerden deprem bölgelerine yardım sevkiyatlarına devam ediyor.

DİSAK Timine ait sismik-akustik dinleme cihazıyla enkaz altından bir kişi kurtarıldı

DİSAK Timine ait sismik-akustik dinleme cihazıyla enkaz altından bir kişi kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaşanan yıkıcı depremler sonrasında yardım sevkiyatlarına devam ediyor.

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